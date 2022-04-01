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ألمانيا تدرس تأميم شركتين محليتين تابعتين لـ"غازبروم" و"روسنفت" الروسيتين

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غازبروم
منشأة تابعة لشركة غازبروم
نفط وغاز

ألمانيا تدرس تأميم شركتين محليتين تابعتين لـ"غازبروم" و"روسنفت" الروسيتين

وسط مخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة

برلين - رويترز

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ذكرت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، نقلا عن مصادر حكومية، أن وزارة الاقتصاد الألمانية تدرس تأميم الشركتين التابعتين لغازبروم وروسنفت الروسيتين في البلاد وسط مخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة.

وقالت الصحيفة، إن مناقشات تجري بين كبار مسؤولي الوزارة والمستشار أولاف شولتس، بهدف منع انقطاع واسع النطاق للكهرباء إذا واجهت أي من هاتين الشركتين صعوبات بسبب ارتباطهما بروسيا.

وللشركتين أهمية بالغة في سوق الطاقة الألماني، حيث تدير شركة غازبروم جرمانيا منشآت تخزين كبيرة للغاز، فيما تعتبر شركة روسنفت دويتشلاند طرفا رئيسيا في أسواق مصافي البترول والديزل والكيروسين، حسبما أفادت الصحيفة.

وأفادت "هاندلسبلات"، بأن الشركتين تواجهان خطر "الإفلاس التقني" مع ميل البنوك والشركاء التجاريين للنأي بأنفسهم عن الشركات التي تملكها شخصيات روسية منذ أن دخلت العقوبات الغربية ضد روسيا حيز التنفيذ.

ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين في "غازبروم جرمانيا" و"روسنفت دويتشلاند" ووزارة الاقتصاد الألمانية للتعليق.

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