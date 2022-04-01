تركيا ترفع أسعار الغاز للمنشآت الصناعية 50%.. وللأسر 35%

قالت شركة استيراد الطاقة التركية المملوكة للدولة "بوتاش"، إن أسعار الغاز الطبيعي للمنشآت الصناعية ارتفعت بنسبة 50%، وزادت للأسر بنسبة 35%.

وأضافت "بوتاش" في وقت متأخر الليلة الماضية، إن أسعار الغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الكهرباء ارتفعت بنسبة 44.3% اعتبارا من أول أبريل.

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وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا مما يجعلها عرضة لتداعيات التقلبات الكبيرة في الأسعار.

وأظهرت بيانات حكومية أن تكاليف الطاقة بدأت ترتفع في سبتمبر، وزادت بنسبة 212% على أساس سنوي في أول شهرين من عام 2022 إلى 16.8 مليار دولار.

ووصلت مشتريات "بوتاش" من العملات الأجنبية من البنك المركزي إلى مستويات قياسية في الأشهر القليلة الماضية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.