مسح لـ"رويترز": إنتاج "أوبك" في مارس واصل التخلف عن تعهدات رفعه

خلص مسح أجرته "رويترز" إلى أن زيادة إنتاج "أوبك" من النفط في مارس الماضي، لم تصل إلى المستوى الذي يستهدفه اتفاق مع الحلفاء.

ووجد المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ضخت 28.54 مليون برميل يوميا في مارس بزيادة 90 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق، لكن ذلك يقل عن زيادة 253 ألف برميل يوميا نص عليها اتفاقها مع حلفاء من بينهم روسيا.

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وأظهر المسح، أن مستوى التزام "أوبك" بالتخفيضات التي تعهدت بها ارتفع إلى 151% في مارس من 136% في فبراير.