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العراق يسجل أعلى إيرادات نفطية منذ 1972.. بـ11 مليار دولار

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حقل غرب القرنة 1 النفطي جنوب العراق
حقل غرب القرنة 1 النفطي جنوب العراق
اقتصاد العراق

العراق يسجل أعلى إيرادات نفطية منذ 1972.. بـ11 مليار دولار

بلغت صادرات العراق النفطية 3.244 مليون برميل في مارس

دبي - العربية.نت

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بلغت إيرادات النفط العراقي في مارس الماضي أعلى مستوى لها منذ العام 1972 مسجلة 11.07 مليار دولار، وفق أرقام أولية لوزارة النفط، بعد أن سجلت أسعار الخام ارتفاعاً كبيراً نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوضح بيان صادر عن وزارة النفط العراقية، أمس الجمعة، أن مجموع كمية صادرات النفط الخام لشهر مارس في العراق بلغ 100.56 مليون برميل، بواقع 3.244 مليون برميل يوميا.

ودفع الغزو الروسي لأوكرانيا بأسعار النفط إلى تجاوز 100دولار للبرميل.

ويزيد العراق إنتاجه من الخام على أساس شهري بموجب اتفاق مع باقي أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ومنتجين آخرين مثل روسيا.

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