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بولندا: مطالبة روسيا بدفع واردات الغاز بالروبل "ابتزاز"

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غاز روسيا و أوروبا مناسبة
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نفط وغاز

بولندا: مطالبة روسيا بدفع واردات الغاز بالروبل "ابتزاز"

ماتيوش مورافيتسكي: العقوبات الأوروبية ضد روسيا لم تأت بالنتائج المرغوب فيها

دبي - العربية.نت

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قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، إن العقوبات المفروضة على روسيا لم يكن لها التأثير المطلوب، الأمر الذي يدل عليه تعزيز مواقع الروبل الروسي.

وأضاف مورافيتسكي، في تصريحات نقلتها وكالة "تاس" الروسية، اليوم السبت، أن "العقوبات التي فرضناها حتى الآن على روسيا، لا تعمل".

وأشار إلى أن الدليل هو أن سعر صرف الروبل عاد إلى المستوى الذي كان عليه قبل العدوان الروسي على أوكرانيا، موضحا أن "ذلك يعني أن خطواتنا لم تأت بالنتائج المرغوب فيها من قبل الزعماء الأوروبيين".

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ووصف مورافيتسكي المطالبة الروسية بدفع ثمن الغاز بالروبل بالروسي بأنه ابتزاز، قائلا إن "وارسو لن تستسلم له".

وعما إذا كانت بولندا ستدفع ثمن الغاز بالروبل، قال مورافيتسكي إن هذا لن يحدث، مضيفا: "إذا تم استخدام مثل هذا السيناريو ضد بولندا، فلن نستسلم لهذا الابتزاز.. وأدعو المستشارين الألماني والنمساوي وغيرهما من الساسة إلى عدم الاستسلام لهذا الابتزاز".

وقال إن الجانب الروسي يريد من خلال تحويل مدفوعات الغاز إلى الروبل، تجنب العقوبات الأوروبية.

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