عدد حفارات النفط والغاز الأميركية يرتفع لأعلى مستوى منذ مارس 2020

زادت شركات الطاقة الأميركية، أعداد حفارات النفط والغاز للأسبوع الثاني على التوالي، لكن نمو عدد الحفارات العاملة لا يزال بطيئا مع استمرار الشركات في تحويل الأرباح إلى المساهمين بعد ارتفاع كبير في أسعار النفط بدلا من زيادة الإنتاج.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها أمس الجمعة، إن عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر على الإنتاج في المستقبل، زاد 3 حفارات إلى 673 على مدار الأسبوع المنتهي في الأول من أبريل/نيسان، مسجلا أعلى مستوياته منذ مارس/آذار 2020.

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وعلى أساس سنوي، ارتفع عدد الحفارات الأميركية العاملة في الأسبوع الماضي بواقع 243 أو بنسبة 57%.

وزاد عدد حفارات النفط هذا الأسبوع بواقع اثنين إلى 533، عند أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان 2020، في حين زاد عدد حفارات الغاز بواقع واحد إلى 138 وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وعلى الرغم من أن عدد الحفارات قد ارتفع لمدة قياسية بلغت 20 شهرا على التوالي، إلا أن الزيادات الأسبوعية كانت في الغالب بأرقام في خانة الآحاد، ولا يزال إنتاج النفط بعيدا عن مستوياته القياسية قبل الجائحة، حيث تركز العديد من الشركات أكثر على إعادة الأموال إلى المستثمرين وسداد الديون بدلا من زيادة الإنتاج.