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وسط توتر دبلوماسي.. الجزائر تفكر في زيادة أسعار الغاز المصدر لإسبانيا

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شركة النفط والغاز الوطنية الجزائرية سوناطراك
سوناطراك
نفط وغاز

وسط توتر دبلوماسي.. الجزائر تفكر في زيادة أسعار الغاز المصدر لإسبانيا

إسبانيا غيرت موقفها بشأن قضية الصحراء الغربية لصالح المغرب

فرانس برس

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قالت مجموعة النفط والغاز الجزائرية العامة "سوناطراك"، إنها لا تستبعد "مراجعة حساب" سعر الغاز المصدر إلى إسبانيا، وذلك في سياق توتر دبلوماسي بين الجزائر ومدريد بشأن قضية الصحراء الغربية.

وصرح الرئيس المدير العام لـ"سوناطراك" توفيق حكار لوكالة الأنباء الجزائرية (وأج): الجمعة، أنه "منذ بداية الأزمة في أوكرانيا، انفجرت أسعار الغاز والبترول. وقد قررت الجزائر الإبقاء على الأسعار التعاقدية الملائمة نسبيا مع جميع زبائنها. غير أنه لا يستبعد إجراء عملية مراجعة حساب للأسعار مع الجانب الإسباني".

وأقدمت إسبانيا التي تعتمد بشدة على الجزائر في إمدادات الغاز، على تغيير جذري في موقفها في 18 مارس بشأن قضية الصحراء الغربية الحساسة.

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فبعد التزامها الحياد، دعمت الحكومة الإسبانية علنا مقترح المغرب منح الصحراء الغربية حكما ذاتيا تحت سيادته.

و"استغربت" الجزائر "الانقلاب المفاجئ" في الموقف الإسباني، واستدعت سفيرها بمدريد في 19 مارس.

وتعهد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز "بذل ما في وسعه لإعادة العلاقات الدبلوماسية التي تضررت للأسف" مع أحد موردي الغاز الرئيسيين لإسبانيا.

وبحسب الرباط، من المزمع أن يزور سانشيز المغرب قريبا بدعوة من الملك محمد السادس في إطار تطبيع العلاقات الدبلوماسية الثنائية بعد انقطاع استمر عاما.

ويدور نزاع بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر حول الصحراء الغربية التي تصنفها الأمم المتحدة بين "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي" منذ خروج الإسبان منها عام 1975.

وردا على سؤال عن إمكان زيادة الجزائر صادراتها من المحروقات إلى أوروبا الباحثة عن بدائل من الغاز الروسي، أوضح توفيق حكار: "تتوفر حاليا بعض المليارات من الأمتار المكعبة الاضافية التي لا يمكن أن تعوض الغاز الروسي".

لكن في المقابل، أكد توفيق أنه "من خلال وتيرة استكشافاتنا فان قدراتنا ستتضاعف في غضون 4 سنوات مما ينبئ بآفاق واعدة مع زبائننا الأوروبيين".

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