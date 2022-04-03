الكويت ترفع سعر وقود السيارات "98 أوكتين" لمدة 3 أشهر

قالت شركة البترول الوطنية الكويتية في بيان، اليوم الأحد، إنه تقرر رفع سعر وقود السيارات 98 أوكتين إلى 235 فلسا للتر من 200 فلس، اعتبارا من أول أبريل ولمدة ثلاثة أشهر.

وستظل أسعار بقية أنواع الوقود في الكويت دون تغيير.

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وعلى المستوى العالمي، قفزت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل في وقت تهز الحرب الروسية في أوكرانيا الأسواق العالمية. وأدى الغزو إلى زيادة التضخم، مما رفع تكلفة كل شيء من الوقود إلى الغذاء، وخلف تقلبات شديدة في أسواق السلع الأساسية.