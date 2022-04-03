وكالة: أذربيجان تعتزم توريد 9.5 مليار متر مكعب من الغاز لإيطاليا في 2022

قالت وكالة أنباء إنترفاكس عن برويز شاهبازوف وزير الطاقة في أذربيجان قوله السبت، إن بلاده تعتزم توريد 9.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لإيطاليا في عام 2022.

وأضاف شاهبازوف في لقائه مع وزير الخارجية والتعاون الدولي لإيطاليا لويجي دي مايو أن حجم نقل الغاز إلى إيطاليا سيصل إلى هذا المستوى في حالة استمرار وتيرة النمو الحالي.

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وشهد اللقاء مناقشة الدور المتزايد للتعاون الثنائي في مجال الطاقة على هامش الشراكة الاستراتيجية المتعددة الجوانب.

كان وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو قد شدد على أن بلاده "لن تخضع لأي ابتزاز" بشأن إمدادات الغاز الروسي.

وكتب دي مايو في منشور على (فيسبوك) قبل ساعات من زيارته لأذربيجان "لتعزيز الشراكة في مجال الطاقة" بين روما وباكو، على أنه "يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يظهر شجاعته في لحظة حرجة بالنسبة لأوروبا بأسرها".

وأشار إلى أنه "بالنسبة لبلدنا والعديد من الدول الأعضاء الأخرى، هناك حاجة فورية لسقف أقصى لسعر الغاز. ونحن كإيطاليا نطالب به بقوة، ونمضي قدما بأقصى تصميم"، حيث "لا يمكن أن يكون هناك أي تردد".

وقال "يجب علينا التحرك بسرعة وحسم للدفاع عن العائلات الإيطالية والقدرة التنافسية لشركاتنا، لا يمكن التسامح مع الانقسامات أو الرفض" في إشارة إلى دول بشمال أوروبا أعربت عن رفضها تحديد سقف أسعار.