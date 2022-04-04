أسعار النفط تواصل هبوطها.. "برنت" عند 103.6 دولار للبرميل
بسبب السحب من الاحتياطيات النفطية والهدنة في اليمن
واصلت أسعار النفط خسائرها، اليوم الاثنين، مع متابعة المستثمرين لسحب إمدادات من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية من الدول المستهلكة، في الوقت الذي خففت فيه هدنة في اليمن من مخاوف تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 79 سنتا أو 0.8% إلى 103.6 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 98.45 دولار للبرميل منخفضا 82 سنتا أو 0.8%.
وانخفضت التعاقدات الآجلة لكل من الخامين دولارا في بداية التعاملات بالأسواق اليوم.
وكانت أسعار النفط، تراجعت نحو 13% الأسبوع الماضي، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه سيتم سحب ما يصل إلى مليون برميل يوميا من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي لمدة ستة أشهر تبدأ في مايو المقبل.
وقال بايدن إن هذا السحب، وهو الثالث في الأشهر الستة الماضية، سيكون بمثابة جسر حتى يتمكن المنتجون المحليون من تعزيز الإنتاج وإعادة التوازن إلى العرض مع الطلب.
-
هذه العوامل تضع ضغوطاً هبوطية على أسعار النفطقال العضو المنتدب لشركة منار للطاقة جعفر الطائي، إن ردة فعل الأسواق النفطية حاليا تدل على أن أسس السوق "مهددة" فيما يتعلق بعرض محدود وطلب أكبر من ... جرس الإغلاق
-
تأهيل 8 شركات للمنافسة على رخصة للكشف عن المعادن في الرياضموقع الخنيقية يعد من أكبر المواقع الاستكشافية في المملكة بمساحة 350 كيلومتراً اقتصاد
-
ملياردير مثير للجدل يستقيل من حزب أردوغان.. وهذه الخلفياتأكاديمي تركي لـ"العربية.نت": هذه الاستقالة أصابت أعضاء من الحزب الحاكم بحالة من الذعر لأنها ربما تُنذر في نهاية المطاف بخسارتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة التي ستعقد العام المقبل العرب والعالم