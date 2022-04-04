أسعار النفط تواصل هبوطها.. "برنت" عند 103.6 دولار للبرميل

واصلت أسعار النفط خسائرها، اليوم الاثنين، مع متابعة المستثمرين لسحب إمدادات من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية من الدول المستهلكة، في الوقت الذي خففت فيه هدنة في اليمن من مخاوف تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 79 سنتا أو 0.8% إلى 103.6 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 98.45 دولار للبرميل منخفضا 82 سنتا أو 0.8%.

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وانخفضت التعاقدات الآجلة لكل من الخامين دولارا في بداية التعاملات بالأسواق اليوم.

وكانت أسعار النفط، تراجعت نحو 13% الأسبوع الماضي، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه سيتم سحب ما يصل إلى مليون برميل يوميا من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي لمدة ستة أشهر تبدأ في مايو المقبل.

وقال بايدن إن هذا السحب، وهو الثالث في الأشهر الستة الماضية، سيكون بمثابة جسر حتى يتمكن المنتجون المحليون من تعزيز الإنتاج وإعادة التوازن إلى العرض مع الطلب.