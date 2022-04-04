نفط وغاز
السعودية ترفع سعر بيع الخام العربي الخفيف لآسيا لمستويات قياسية
ليصبح 9.35 دولار للبرميل فوق متوسط خامي عُمان/دبي
أظهرت وثيقة تسعير اطلعت عليها رويترز، أن شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو رفعت سعر بيع الخام العربي الخفيف الرسمي لشهر مايو/أيار إلى آسيا ليصبح 9.35 دولار للبرميل فوق متوسط خامي عُمان/دبي.
وسعر البيع الرسمي لشهر مايو/أيار ينطوي على أعلى علاوة سعرية للخام العربي الخفيف على الإطلاق.
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وكانت أرامكو رفعت سعر البيع الرسمي لشهر أبريل لجميع درجات الخام التي تبيعها إلى آسيا بما يتماشى مع توقعات السوق.
ورفعت سعر بيع الخام العربي الخفيف الرسمي لشهر أبريل/نيسان إلى آسيا ليصبح 4.95 دولار للبرميل فوق متوسط خامي عُمان/دبي من 2.15 دولار في مارس/آذار.
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