السعودية ترفع سعر بيع الخام العربي الخفيف لآسيا لمستويات قياسية

أظهرت وثيقة تسعير اطلعت عليها رويترز، أن شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو رفعت سعر بيع الخام العربي الخفيف الرسمي لشهر مايو/أيار إلى آسيا ليصبح 9.35 دولار للبرميل فوق متوسط خامي عُمان/دبي.

وسعر البيع الرسمي لشهر مايو/أيار ينطوي على أعلى علاوة سعرية للخام العربي الخفيف على الإطلاق.

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وكانت أرامكو رفعت سعر البيع الرسمي لشهر أبريل لجميع درجات الخام التي تبيعها إلى آسيا بما يتماشى مع توقعات السوق.

ورفعت سعر بيع الخام العربي الخفيف الرسمي لشهر أبريل/نيسان إلى آسيا ليصبح 4.95 دولار للبرميل فوق متوسط خامي عُمان/دبي من 2.15 دولار في مارس/آذار.