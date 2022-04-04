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عقوبات جديدة منتظرة ضد روسيا تشعل أسواق الغاز الأوروبية

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نفط وغاز

عقوبات جديدة منتظرة ضد روسيا تشعل أسواق الغاز الأوروبية

يراقب التجار تحركات المشترين بعد قرار تلقي المدفوعات بالروبل

دبي - العربية.نت

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ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، اليوم الاثنين، مع اشتداد مخاوف الإمدادات وسط الدفع نحو مزيد من العقوبات ضد روسيا.

زادت العقود الآجلة المعيارية بنسبة 7%، في وقت يضغط بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة عاجلة ضد روسيا بعد تقارير عن وقوع فظائع بالقرب من كييف.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتز، إن بلاده وحلفاءها سيتفقون على "إجراءات أخرى ضد موسكو في الأيام المقبلة"، دون تقديم تفاصيل، وفق ما نقلته "بلومبرغ".

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من جهتها، قالت وزيرة الدفاع كريستين لامبرخت، إن على الاتحاد الأوروبي أن يتحدث عن إنهاء مشتريات الغاز الروسي.

يراقب التجار أيضًا تحركات المشترين بعد أن فعلت موسكو قرار تلقي المدفوعات بالروبل. وبينما لا يزال البعض يقيّم الخطة، أوقفت ليتوانيا، وهي عميل صغير نسبيًا، واردات الغاز بالكامل من موسكو.

مع ذلك، لا تزال الشحنات من روسيا عبر خطوط الأنابيب الرئيسية مستقرة في الوقت الحالي.

وارتفع المؤشر الأوروبي لأسعار الغاز للشهر القادم بنسبة 2.6% إلى 115 يورو للميغاوات في الساعة بحلول الساعة 8:24 صباحًا في أمستردام. وقد زادت الأسعار بنسبة 11% الأسبوع الماضي، وهو أول مكسب أسبوعي خلال شهر.

قال هينك فونج، وتشيا تشينج تشين، المحللان في "بلومبرغ إنتليجنس،" إن "المخاطر الجيوسياسية قد تبقي أسعار الغاز أعلى لفترة أطول". وإن دعوة الكرملين للدول الأوروبية "غير الصديقة" لدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل تزيد من مخاطر الإمداد وشبح الانقطاع.

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