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العراق يضع معايير جديدة لاحتساب حصة إقليم كردستان من صادرات النفط

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كردستان العراق
كردستان العراق
اقتصاد العراق

العراق يضع معايير جديدة لاحتساب حصة إقليم كردستان من صادرات النفط

وزير النفط العراقي: العام الماضي كانت هناك مبالغ قليلة دفعت إلى الإقليم

بغداد - رويترز

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قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار اليوم الثلاثاء إن العراق وضع معايير جديدة لاحتساب حصة إقليم كردستان من الصادرات النفطية التي يتم تسليمها للحكومة الاتحادية.

وأضاف الوزير لوكالة الأنباء العراقية أن: "إقليم كردستان بحسب قانون الموازنة لعام 2021، مطلوب منه تسليم مبالغ 250 ألف برميل بسعر سومو إلى الحكومة الاتحادية... وما جرى هو استقطاع ما قيمته 250 ألف برميل يوميا من مستحقات الإقليم وتسوية وزارة المالية تمت على هذا الأساس".

وأضاف "العام الماضي كانت هناك مبالغ قليلة دفعت إلى الإقليم إلا أن العام الحالي ستكون هناك معايير أخرى دخلت على احتساب حصة الإقليم والحكومة الاتحادية تعمل عليها".

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