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قطر تورد أول شحنة غاز إلى إقليم شاندونغ في الصين

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صورة محطة غاز
محطة غاز - أرشيفية
نفط وغاز

قطر تورد أول شحنة غاز إلى إقليم شاندونغ في الصين

حجم الشحنة يبلغ 205 آلاف متر مكعب

سنغافورة -رويترز

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قالت بورصة شنغهاي للبترول والغاز الطبيعي التي تساندها الدولة، اليوم الثلاثاء، إن محطة للغاز الطبيعي المسال في شرق الصين تشغلها شركة النفط والغاز العملاقة المملوكة للدولة (سينوبك كورب) استقبلت أول شحنة من قطر.

وقالت البورصة، إن الشحنة التي يبلغ حجمها 205 آلاف متر مكعب بدأ تفريغها في محطة تشينغداو في إقليم شاندونغ في الثالث من أبريل/نيسان وهو أول تزويد بالغاز القطري للإقليم الواقع في شرق الصين.

وهذه الشحنة من الغاز جزء من عقد توريد مدته 10 سنوات أبرمته سينوبك مع قطر للبترول في مارس/ آذار من العام الماضي من أجل إمدادات سنوية تبلغ مليوني طن أو 2.8 مليار متر مكعب ابتداء من العام الجاري.

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وتقوم سينوبك بتوسعة محطة تشينغداو في مسعى لمضاعفة طاقتها السنوية إلى 14 مليون طن بحلول نهاية عام 2023.

واستقبلت محطة الغاز المسال التابعة للشركة في تيانجين بالقرب من بكين أول شحنة من الغاز القطري في يناير/كانون الثاني بموجب نفس الاتفاق.

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