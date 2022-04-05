نفط وغاز
ليتوانيا.. أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخلى عن الغاز الروسي
تعتزم الاعتماد على واردات الغاز من النرويج والولايات المتحدة
أصبحت ليتوانيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تنهي اعتمادها على الغاز الطبيعي من روسيا، وفقا لوزير الطاقة.
وأضاف الوزير أن الشركات في ليتوانيا خفضت تدفقات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية إلى الصفر خلال عطلة نهاية الأسبوع.
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وأوضح أن الدولة ستعتمد على واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة والنرويج، كما تدرس خيارات لتوسيع محطة الغاز الطبيعي المسال على بحر البلطيق.
يذكر أن روسيا زودت ليتوانيا بنحو 26% من احتياجاتها من الغاز في العام الماضي، وجاء 12% أخرى من التخزين في لاتفيا.
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