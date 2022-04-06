ألمانيا: التخلي الفوري عن نفط وغاز روسيا "مستحيل"

قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، لصحيفة Die Zeit الأسبوعية، إن أكبر اقتصاد في أوروبا يريد أن يوقف واردات النفط والغاز من روسيا في أسرع وقت ممكن، لكن ذلك "مستحيل حدوثه على الفور".

ونقلت الصحيفة عن ليندنر قوله: "إذا اتبعت قلبي، فسيكون هناك حظر فوري على كل شيء"، مضيفا أنه "لا يمكن أن تكون هناك علاقات اقتصادية طبيعية مع روسيا التي تشن حكومتها حربا إجرامية ضد أوكرانيا".

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وتابع: "هذا هو السبب في أن ألمانيا ستتخلى عن النفط والغاز الروسي.. مع ذلك، هكذا خطوة ستخاطر بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ألمانيا".

وقال: "لا يمكننا أن نكون مسؤولين عن ذلك".