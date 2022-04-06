أميركا تعتزم الطلب من آسيا توريد المزيد من الغاز المسال إلى أوروبا

أعلن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة ستواصل استكشاف سبل للمساعدة في إنهاء اعتماد أوروبا على إمدادات الطاقة الروسية، بما يشمل الطلب من دول آسيوية توريد المزيد من الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن "إحدى الخطوات التي اتخذناها بنجاح، والتي سنواصل البناء عليها، هي أن نطلب من دول في آسيا لديها غاز طبيعي مسال أو فائض في طاقة إنتاج الغاز المسال لتقديم ذلك لأوروبا".