جولة العقوبات الجديدة ضد روسيا تعيد الزخم إلى أسواق النفط

ارتفعت العقود الآجلة للنفط اليوم الأربعاء، لتعوض خسائرها في وقت مبكر من الجلسة، مع زيادة المخاوف المرتبطة بالإمدادات بعد التلويح بفرض عقوبات جديدة على روسيا، الأمر الذي فاق تأثيره مخاوف ضعف الطلب بعد زيادة مخزونات الخام الأميركية وتمديد الإغلاق العام في شنغهاي الصينية.

زادت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا أو 0.5% إلى 107.13 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0657 بتوقيت غرينتش، بعد تراجعها إلى 105.06 دولار في وقت سابق من الجلسة.

مادة اعلانية

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 21 سنتا أو 0.2% إلى 102.17 دولار للبرميل، بعد انخفاضها إلى 100.37 دولار للبرميل في المعاملات المبكرة.

وأعدت الولايات المتحدة وحلفاؤها اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة على موسكو بسبب قتل المدنيين في شمال أوكرانيا الذي وصفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه "جرائم حرب"، مطالبا بعقاب مناسب، فيما تنفي روسيا استهداف المدنيين.

وستحظر العقوبات التي اقترحها الاتحاد الأوروبي ويتعين موافقة الدول الأعضاء عليها، شراء الفحم الروسي ومنع السفن الروسية من دخول موانئ الاتحاد. كما حثت بريطانيا دول مجموعة السبع لأكبر الاقتصادات العالمية والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي على تحديد إطار زمني لوقف واردات النفط والغاز الروسية تدريجيا.

وعوضت مخاوف الإمدادات المتنامية تراجع الأسعار في وقت سابق بفعل زيادة الدولار الذي يجعل النفط أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى، وزيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأميركية.

وتزايدت المخاوف المرتبطة بالطلب بعدما مددت الصين، وهي من كبار مستوردي النفط، الإغلاق العام في مدينة شنغهاي المركز المالي للبلاد والتي يقطنها 26 مليون نسمة.