روسيا: الاتحاد الأوروبي سيدفع ثمن "ابتزازنا" في ملف الطاقة

نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، عن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو اليوم الأربعاء، قوله إن الاتحاد الأوروبي سوف يدفع ثمن ابتزاز روسيا في ملف الطاقة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، فرض حظر استيراد على الفحم من روسيا بقيمة 4 مليارات يورو سنويًا، ضمن أحدث جولة من العقوبات ضد موسكو.

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وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفقت على إنهاء واردات الوقود الأحفوري من روسيا تمامًا، بدءًا من الفحم، دون إعطاء تواريخ محددة.

في غضون ذلك، قال الممثل الرسمي لشركة غازبروم الروسية سيرجي كوبريانوف للصحافيين، إن الشركة تواصل بشكل روتيني توريد الغاز الروسي من أجل نقله إلى أوروبا عبر أراضي أوكرانيا.

وقال: "غازبروم تزود الغاز الروسي للعبور عبر أراضي أوكرانيا في الوضع العادي، وفقًا لطلبات المستهلكين الأوروبيين عند 108.3 مليون متر مكعب اعتبارًا من 6 أبريل".