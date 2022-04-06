نفط وغاز
زيادة مخزونات النفط الأميركية 1.1 مليون برميل الأسبوع الماضي
معهد البترول: انخفاض مخزون البنزين 543 ألف برميل
قالت مصادر في السوق، نقلا عن أرقام من معهد البترول الأميركي، إن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، في حين تراجع مخزون البنزين.
وبحسب المصادر، زادت مخزونات الخام 1.1 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في أول أبريل. وانخفض مخزون البنزين 543 ألف برميل، فيما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 593 ألف برميل.
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