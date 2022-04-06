زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الأميركية الأسبوع الماضي

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات كل من النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت على غير المتوقع الأسبوع الماضي في حين تراجع مخزون البنزين.

وأظهرت بيانات من الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام زادت بمقدار 2.4 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في أول أبريل/نيسان إلى 412.4 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين شملهم استطلاع أجرته رويترز أشارت إلى هبوط قدره 2.1 مليون برميل.

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وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت بمقدار 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وارتفع استهلاك مصافي التكرير الأميركية للخام بمقدار 35 ألف برميل يوميا. وزادت معدلات تشغيل المصافي بمقدار 0.4 نقطة مئوية.

وهبطت مخزونات البنزين الأميركية مليوني برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 236.8 مليون برميل في حين كان من المتوقع أن ترتفع 63 ألف برميل.

وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 771 ألف برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 114.3 مليون برميل مقابل توقعات لانخفاض قدره 819 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 664 ألف برميل يوميا.

وأشار التقرير إلى أن مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة هبط بمقدار 3.7 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 564.6 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان 2002 .

وأضافت الوكالة الحكومية أن إنتاج النفط الأميركي ارتفع بمقدار 100 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 11.8 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2021