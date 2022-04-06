اقتصاد العراق
كونسورتيوم "سي.إيه.إم.سي" الصينية يوقع عقد مشروع للغاز الطبيعي بالعراق
بقيمة 411.9 مليون دولار
قالت "سي.إيه.إم.سي" الصينية للهندسة، اليوم الأربعاء، إن الكونسورتيوم الذي تنتمي إليه وقع عقدا بقيمة 411.9 مليون دولار مع شركة كويت إنرجي في البصرة، بشأن مشروع منشأة لمعالجة الغاز الطبيعي في العراق، وفق وكالة "رويترز".
وكشفت وزارة النفط العراقية، قبل أشهر، عن حجم حاجة العراق من الغاز الطبيعي يومياً، فيما وضعت موعداً تقريبياً لاستكمال المشاريع الحالية وتقليل الاستيراد.
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وأشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة وقتها، إلى أن "تشغيل مشاريع الغاز التي يعمل العراق عليها حالياً يحتاج من 3 إلى 4 سنوات وستدخل بالتدريج للخدمة وبالتالي تقل الحاجة للاستيراد".
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