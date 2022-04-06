.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

كونسورتيوم "سي.إيه.إم.سي" الصينية يوقع عقد مشروع للغاز الطبيعي بالعراق

  • الخط
غاز
منشأة للغاز
اقتصاد العراق

كونسورتيوم "سي.إيه.إم.سي" الصينية يوقع عقد مشروع للغاز الطبيعي بالعراق

بقيمة 411.9 مليون دولار

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت "سي.إيه.إم.سي" الصينية للهندسة، اليوم الأربعاء، إن الكونسورتيوم الذي تنتمي إليه وقع عقدا بقيمة 411.9 مليون دولار مع شركة كويت إنرجي في البصرة، بشأن مشروع منشأة لمعالجة الغاز الطبيعي في العراق، وفق وكالة "رويترز".

وكشفت وزارة النفط العراقية، قبل أشهر، عن حجم حاجة العراق من الغاز الطبيعي يومياً، فيما وضعت موعداً تقريبياً لاستكمال المشاريع الحالية وتقليل الاستيراد.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة وقتها، إلى أن "تشغيل مشاريع الغاز التي يعمل العراق عليها حالياً يحتاج من 3 إلى 4 سنوات وستدخل بالتدريج للخدمة وبالتالي تقل الحاجة للاستيراد".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية ترصد معاناة الأوكرانيين في روسيا العربية ترصد معاناة الأوكرانيين في روسيا
اكتشف المزيد