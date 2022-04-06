وكالة الطاقة الدولية ستسحب 120 مليون برميل من النفط لتهدئة الأسعار  

قالت وكالة بلومبرغ، إن وكالة الطاقة الدولية ستسحب 120 مليون برميل من مخزونات النفط لتخفيف الأسعار نصفها سيأتي من الولايات المتحدة بينما سيوفر أعضاء آخرون في الوكالة الكمية المتبقية.

وذكرت بلومبرغ أن مساهمة الولايات المتحدة ستكون جزءا من 180 مليون برميل التي أعلن عنها الرئيس جو بايدن بالفعل.

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وفي وقت سابق، أقر الرئيس الأميركي جو بايدن خطة للسحب من احتياطي النفط الاستراتيجي.

وستطلق الولايات المتحدة ما يقرب من مليون برميل من النفط يوميًا من احتياطياتها لمدة ستة أشهر، وهو حجم تاريخي يؤكد قلق البيت الأبيض بشأن ارتفاع أسعار الطاقة ونقص الإمدادات في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.