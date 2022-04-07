إستونيا.. ثاني دولة أوروبية تتخلى عن الغاز الروسي

قررت إستونيا، اليوم الخميس، وقف استيراد الغاز من روسيا، وأعلنت عن تأجير محطة للغاز المسال مع فنلندا.

وكانت ليتوانيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تنهي اعتمادها على الغاز الطبيعي الروسي، وأوضحت أنها ستعتمد على واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة والنرويج، كما تدرس خيارات لتوسيع محطة الغاز الطبيعي المسال على بحر البلطيق.

مادة اعلانية

يذكر أن روسيا زودت ليتوانيا بنحو 26% من احتياجاتها من الغاز في العام الماضي.

في المقابل، أعلنت المجر، أمس الأربعاء، أنها تعمل على حل تقني لسداد ثمن الغاز الروسي بالروبل، بعد أن فرضت موسكو تلقي مقابل واردات النفط والغاز بالعملة المحلية كرد على العقوبات الغربية التي طالتها بعد غزو أوكرانيا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، فرض حظر استيراد على الفحم من روسيا بقيمة 4 مليارات يورو سنويًا، ضمن أحدث جولة من العقوبات ضد موسكو.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفقت على إنهاء واردات الوقود الأحفوري من روسيا تمامًا، بدءًا من الفحم، دون إعطاء تواريخ محددة.

وفي ما يخص ألمانيا، الدولة الأوروبية الأكثر اعتمادا على الغاز الروسي، قال وزير ماليتها كريستيان ليندنر، في تصريحات أدلى بها لصحيفة Die Zeit الأسبوعية، إن أكبر اقتصاد في أوروبا يريد أن يوقف واردات النفط والغاز من روسيا في أسرع وقت ممكن، لكن ذلك "مستحيل حدوثه على الفور".