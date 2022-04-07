الطاقة الدولية: 240 مليون برميل نفط ستكون متوفرة خلال 6 أشهر

قالت وكالة الطاقة الدولية إن 240 مليون برميل نفط ستكون متوفرة في العالم خلال 6 أشهر.

وأضافت أنه بعد اتفاق في 1 أبريل من قبل الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية لإصدار طارئ جديد لمخزونات النفط، أكد مجلس إدارة وكالة الطاقة الدولية اليوم أن العدد الإجمالي الملتزم به حتى الآن يبلغ 120 مليون برميل، مما يجعله أكبر إصدار للمخزون في تاريخ وكالة الطاقة الدولية.

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جاء الاتفاق بالإجماع بين الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية في الأول من أبريل على إجراء جماعي ثان هذا العام ردًا على الضغوط الكبيرة في أسواق النفط الناتجة عن الهجوم الروسي على أوكرانيا. في الأيام التي تلت القرار، كانت كل دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية تدرس مقدار المساهمة التي يمكن أن تساهم بها في خطة الاستجابة المعلنة، نظرًا لظروفها المحلية.

وبلغت الالتزامات التي قدمها الأعضاء 120 مليون برميل على مدى ستة أشهر. ستساهم الولايات المتحدة بنحو 60 مليون برميل، وهي جزء من السحب الأكبر من احتياطي البترول الاستراتيجي الذي تم الإعلان عنه في 31 مارس.

وذكرت أنه خلال الأشهر الستة المقبلة، سيتم توفير حوالي 240 مليون برميل من مخزون النفط في حالات الطوارئ.

وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية "الهجوم على أوكرانيا". يوضح هذا العمل الجماعي الأخير مرة أخرى وحدة البلدان الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية في تضامنها مع أوكرانيا وتصميمها على توفير الاستقرار لسوق النفط خلال هذا الوقت الصعب. أصبحت الأحداث في أوكرانيا أكثر إزعاجًا يومًا بعد يوم، ويلزم اتخاذ إجراءات من جانب وكالة الطاقة الدولية في هذا الوقت لتخفيف بعض الضغوط في أسواق الطاقة".