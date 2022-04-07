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النفط يرتفع من أدنى مستوى في 3 أسابيع مع استمرار المخاوف من شح الإمدادات

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أسعار النفط (تعبيرية)
أسعار النفط (تعبيرية)
أسعار النفط

النفط يرتفع من أدنى مستوى في 3 أسابيع مع استمرار المخاوف من شح الإمدادات

برنت صعد 1.5% إلى 102.55 دولار للبرميل

رويترز

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ارتفعت العقود الآجلة للنفط اليوم الخميس، من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع لامسته في الجلسة السابقة بعد أن قالت دول كبرى مستهلكة، إنها ستفرج عن كميات كبيرة من الاحتياطيات النفطية، بينما لاتزال المخاوف من شح المعروض تهيمن على توقعات السوق.

وارتفعت عقود برنت 1.48 دولار أو 1.5% إلى 102.55 دولار للبرميل.

وزادت عقود الخام الأميركي 1.26 دولار، أو 1.3%، إلى 97.49 دولار للبرميل.

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وخسر الخامان القياسيان أكثر من 5% في الجلسة السابقة، وسجلا أدنى مستوى عند الإغلاق منذ 16 من مارس.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، إن دولها الأعضاء ستفرج عن 120 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية لمحاولة تهدئة زيادات حادة في الأسعار.

وبحسب مصدرين مطلعين، فإن الرقم سيشمل 60 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيحية في الولايات المتحدة.
ويشكل ذلك التعهد جزءا من إعلان أميركي سابق عن سحب 180 مليون برميل من الاحتياطيات.

لكن محللين وتجارا قالوا إنه حتى مع الإفراج عن مخزونات النفط تظل الإمدادات شحيحة.

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