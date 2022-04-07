نفط وغاز
اليابان ستسحب 15 مليون برميل من احتياطيات النفط
في إطار الجولة الثانية من عملية سحب منسقة تقودها وكالة الطاقة الدولية
قالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء اليوم الخميس، إن اليابان ستسحب 15 مليون برميل من احتياطيات النفط الحكومية والخاصة في إطار الجولة الثانية من عملية سحب منسقة تقودها وكالة الطاقة الدولية.
وذكرت كيودو أن الخطوة ستمثل أكبر مساهمة لليابان على الإطلاق في العملية الذي تقودها وكالة الطاقة الدولية.
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وقال المدير التنفيذي للوكالة يوم الأربعاء، إن الدول الأعضاء اتفقت على سحب 60 مليون برميل من مخزونات النفط، إضافة إلى 180 مليون برميل أعلنت واشنطن الأسبوع الماضي سحبها من مخزوناتها بهدف تهدئة الأسعار بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
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