إنتاج النفط الروسي يتراجع 4-5% في أبريل

ذكرت وكالات أنباء أن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، قال إن إنتاج بلاده من النفط تراجع من 4% إلى 5% في أبريل عنه في مارس، بسبب مشكلات في تأمين السفن واستخدامها.

وأضاف أن الحكومة الروسية تبحث أيضا إمكانية التحول إلى الدفع باليوان لصادرات الطاقة إلى الصين.

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وقال نوفاك أيضاً إن الطلب العالمي على النفط يتزايد، مضيفا أن موسكو لا ترى أي مشكلات كبيرة في سوق الخام.

تراجع إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز إلى 10.52 مليون برميل يوميا في الفترة من الأول إلى السادس من أبريل، من متوسط في مارس عند 11.01 مليون برميل يوميا، بحسب ما أبلغ به مصدران مطلعان على البيانات "رويترز" اليوم الخميس.

وضخت روسيا 11.01 مليون برميل يوميا من الخام والمكثفات في مارس، انخفاضا من 11.08 مليون برميل يوميا أنتجت في فبراير، وفقا لمصادر "رويترز".

ويواصل المشترون في الغرب الابتعاد عن شحنات النفط الروسية، ويقول العديد من المحللين إنها مسألة وقت قبل أن يخرج جزء من الإمدادات الروسية من السوق.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، فشلت الشركات الروسية عدة مرات في بيع شحنات من خلال المناقصات الفورية، حيث لم يتقدم أي شخص في أوروبا بالمزايدة على الرغم من التخفيض الضخم لسعر خام الأورال الرئيسي مقارنة بخام برنت القياسي العالمي، والذي اتسع إلى 30 دولارًا للبرميل مؤخرًا.