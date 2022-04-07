اقتصاد العراق
وزير نفط العراق: نستطيع تصدير أكثر من 3.3 مليون برميل يوميا من الجنوب
صادرات النفط العراقية بلغت 3.244 مليون برميل يوميا في مارس
نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الخميس، عن وزير النفط إحسان عبد الجبار، قوله إن بإمكان العراق تأمين صادرات تزيد عن 3.3 مليون برميل من النفط يوميا من موانئه الجنوبية.
وذكرت وزارة النفط العراقية الأسبوع الماضي، أن صادرات النفط العراقية بلغت 3.244 مليون برميل يوميا في مارس.
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وقالت وكالة الأنباء العراقية إن عبد الجبار أعرب عن "تفاؤله" بأن أسعار النفط ستستمر في الارتفاع خلال 2022.
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