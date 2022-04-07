يلين: الحظر الكامل على صادرات النفط الروسي قد يثير "زيادة مفرطة" في الأسعار

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إن عقوبات تفرض حظرا كاملا على صادرات النفط الروسي من المرجح أن ينتج عنها "زيادة مفرطة" في الأسعار العالمية، ستلحق ضررا بالولايات المتحدة وحلفائها.

وأبلغت يلين لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي أنها تأمل بأن تتمكن شركات النفط في الولايات المتحدة ودول أخرى من زيادة الإنتاج في الأشهر الستة المقبلة، مدفوعة بإغراء الأسعار الأعلى، وهو ما قد يسمح بفرض قيود أكثر صرامة على النفط الروسي.