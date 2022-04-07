أدنوك
"أدنوك" الإماراتية تحدد سعر خام مربان لشهر مايو عند 112.48 دولار للبرميل
مقابل 93.99 دولار للبرميل في إبريل
قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، إنها حددت سعر البيع الرسمي لخامها القياسي مربان لشهر مايو عند 112.48 دولار للبرميل.
وبلغ سعر البيع الرسمي لشحنات أبريل 93.99 دولار للبرميل.
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وكانت العقود الآجلة للنفط، ارتفعت اليوم الخميس، من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع لامسته في الجلسة السابقة بعد أن قالت دول كبرى مستهلكة إنها ستفرج عن كميات كبيرة من الاحتياطيات النفطية، بينما لا تزال المخاوف من شح المعروض تهيمن على توقعات السوق.
وصعدت عقود برنت 1.48 دولار أو 1.5% إلى 102.55 دولار للبرميل.
وزادت عقود الخام الأميركي 1.26 دولار، أو 1.3% إلى 97.49 دولار للبرميل.
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