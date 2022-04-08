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أسعار النفط تتجه لانخفاض أسبوعي بفعل الإفراج عن احتياطيات

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أسعار النفط (تعبيرية)
أسعار النفط (تعبيرية)
أسعار النفط

أسعار النفط تتجه لانخفاض أسبوعي بفعل الإفراج عن احتياطيات

محللون: الإفراج عن الاحتياطيات قد يثني منتجين عن تسريع زيادة الإنتاج

لندن - رويترز

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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، لكنها ما زالت في طريقها لانخفاض أسبوعي ثانٍ على التوالي
بعد أن أعلنت دول عن خطط للإفراج عن خام من مخزوناتها الاستراتيجية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا، بما يعادل 0.7% إلى 101.29 دولار للبرميل بحلول.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 85 سنتا أو 0.9% إلى 96.88 دولار للبرميل.

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ويتجه كلا الخامين للتراجع للأسبوع الثاني على التوالي، إذ يتجه برنت للتراجع 3% وغرب تكساس الوسيط 2.3%.

ومن المقرر أن تفرج الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية عن 60 مليون برميل خلال الأشهر الستة المقبلة، إلى جانب كمية مماثلة من الولايات المتحدة في إطار إفراجها عن 180 مليون برميل أعلنت عنه في مارس.

وقال محللون من "إيه.إن.زد ريسيرش" في مذكرة، إن الإفراج عن الاحتياطيات قد يثني منتجين، بما في ذلك منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، عن تسريع زيادات الإنتاج حتى مع وصول أسعار النفط إلى حدود 100 دولار للبرميل.

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