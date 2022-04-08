أسعار النفط
قطر ترفع أسعار النفط الخام لشهر مايو إلى 8.4 دولار للبرميل
فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي
أظهرت وثيقة تسعير اطلعت عليها "رويترز"، أن قطر سترفع أسعارها الرسمية للخام البحري القطري في مايو إلى 8.40 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي، وتسعة دولارات للبرميل فوق متوسط عمان/دبي لخامها البري.
وكانت العلاوات السعرية في أبريل، قد تحددت عند 3.90 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي للخام البحري و4.75 دولار فوق نفس المتوسط للخام البري.
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