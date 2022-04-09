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أسعار النفط تتراجع للأسبوع الثاني على التوالي.. وبرنت يغلق قرب 103 دولارات للبرميل

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منصة نفط بحرية
منصة نفط بحرية
أسعار النفط

أسعار النفط تتراجع للأسبوع الثاني على التوالي.. وبرنت يغلق قرب 103 دولارات للبرميل

بعد أن أعلنت دول اعتزامها سحب كميات من احتياطيات النفط الاستراتيجية

دبي - العربية.نت

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ارتفعت أسعار النفط 2% في تعاملات الجمعة لكنها سجلت ثاني انخفاض أسبوعي لها على التوالي بعد أن أعلنت دول اعتزامها سحب كميات من النفط الخام من مخزوناتها الاستراتيجية.

وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت عند الإغلاق 2.20 دولار أو 2.19% إلى 102.78 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.23 دولار إلى 98.26 دولار، وفق رويترز.

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وانخفض خام برنت 1.5% على مدار الأسبوع بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 1%. وتعرض الخامان القياسيان على مدى الأسابيع الماضية لأشد حالات التقلب منذ يونيو/حزيران 2020.

وستسحب الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية 60 مليون برميل خلال الأشهر الستة المقبلة مع مطابقة الولايات المتحدة لهذه الكمية في إطار ما أعلنته في مارس/آذار عن سحبها 180 مليون برميل من مخزونها الاستراتيجي.

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