أوبك بلس
العراق: التزام أوبك+ بكميات الإنتاج أسهم في امتصاص الفائض
يمكن تفسير هذا التقييم على أن العراق يريد من أوبك+ أن تلتزم بأهدافها وألا تزيد الإنتاج
قالت وزارة النفط العراقية، الجمعة، إن التزام أعضاء أوبك+ بكميات الإنتاج أسهم في امتصاص الفائض النفطي بالأسواق، بحسب وكالة الأنباء العراقية.
ويبدو أن تقييم الوزارة بوجود فائض في إمدادات النفط يهدف إلى التخفيف من المخاوف العالمية بشأن تعطل إمدادات الطاقة نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي تصفه موسكو بأنه "عملية خاصة".
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ويمكن تفسير هذا التقييم على أنه مؤشر على أن العراق يريد من أوبك+ أن تلتزم بأهدافها وألا تزيد الإنتاج، وفق رويترز.
وضخ العراق 4.15 مليون برميل يوميا من النفط في مارس بما يقل 222 ألف برميل يوميا عن حصة الإنتاج بموجب اتفاق مع منتجي أوبك+ الآخرين.
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