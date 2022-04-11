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الطلب على الوقود في الهند يسجل أعلى مستوى في 3 سنوات

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(محطة وقود في مومباي (صورة أرشيفية من رويترز
محطة وقود في مومباي (أرشيفية من رويترز)
نفط وغاز

الطلب على الوقود في الهند يسجل أعلى مستوى في 3 سنوات

إجمالي استهلاك الوقود بلغ 19.41 مليون طن.. أعلى مستوى منذ مارس 2019

دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات صادرة عن خلية التخطيط والتحليل البترولي بوزارة النفط الهندية اليوم الاثنين، ارتفاع الطلب على الوقود في البلاد بنسبة 4.2% إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات في مارس، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي استهلاك الوقود، وهو مؤشر للطلب على النفط، 19.41 مليون طن، أي أعلى مستوى منذ مارس 2019، وفق ما نقلته "رويترز".

وارتفعت مبيعات البنزين 6.2% لتصل إلى 2.91 مليون طن مقارنة بنفس الفترة قبل عام.

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