نفط وغاز
الطلب على الوقود في الهند يسجل أعلى مستوى في 3 سنوات
إجمالي استهلاك الوقود بلغ 19.41 مليون طن.. أعلى مستوى منذ مارس 2019
أظهرت بيانات صادرة عن خلية التخطيط والتحليل البترولي بوزارة النفط الهندية اليوم الاثنين، ارتفاع الطلب على الوقود في البلاد بنسبة 4.2% إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات في مارس، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ إجمالي استهلاك الوقود، وهو مؤشر للطلب على النفط، 19.41 مليون طن، أي أعلى مستوى منذ مارس 2019، وفق ما نقلته "رويترز".
مادة اعلانية
وارتفعت مبيعات البنزين 6.2% لتصل إلى 2.91 مليون طن مقارنة بنفس الفترة قبل عام.
اقرأ أيضاً
-
روسيا تغري الهند لشراء نفطها "المنبوذ".. قدمت خصومات قياسيةتصل إلى 35 دولارًا للبرميل على أسعار ما قبل الحرب قصص اقتصادية
-
لماذا تواصل الهند شراء النفط الروسي رغم العقوبات؟اشترت المصافي الهندية عدة ملايين من البراميل من النفط الروسي بسعر مخفض طاقة
-
خام برنت على حافة الـ100 دولار عقب أداء أسبوعي ضعيفتعرض الخامان القياسيان على مدى الأسابيع الماضية لأشد حالات التقلب منذ يونيو 2020 طاقة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية