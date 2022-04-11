أسعار النفط
الكويت ترفع سعر بيع النفط الخام لآسيا في مايو إلى مستويات قياسية
فوق متوسط سعر خامي عُمان ودبي
أظهرت وثيقة تسعير اطلعت عليها "رويترز"، أن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لنوعين من النفط الخام تبيعهما لآسيا، في مايو إلى مستويات قياسية.
وحددت الكويت سعر خام التصدير الكويتي لشهر مايو عند 9.30 دولار للبرميل فوق متوسط سعر خامي عُمان ودبي، بارتفاع 4.50 دولار عن الشهر السابق.
مادة اعلانية
كما زادت سعر خام الكويت الخفيف الممتاز لشهر مايو إلى 9.65 دولار للبرميل فوق سعر عُمان/دبي، بارتفاع قدره 3.70 دولار.
اقرأ أيضاً
-
"الصناعة" السعودية تطرح 13 موقعاً للاستثمار في مجمع الحجر الجيري بالمزاحميةإعلان المنافسة وإيضاح شروط ونتائج التأهيل وأسماء الفائزين عبر "منصة تعدين" اقتصاد
-
البنك الدولي يصدر توقعات اقتصادية كارثية لأوكرانيا ودول الجوارحذّر من سيناريو أكثر قتامة إذا طال النزاع اقتصاد
-
124 مليار دولار خسائر للعملات المشفرة في 24 ساعة فقط124 مليار دولار خسائر للعملات المشفرة في 24 ساعة فقط الأسواق سوشيال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية