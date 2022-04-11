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الكويت ترفع سعر بيع النفط الخام لآسيا في مايو إلى مستويات قياسية      

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نفط الكويت
أسعار النفط

الكويت ترفع سعر بيع النفط الخام لآسيا في مايو إلى مستويات قياسية

فوق متوسط سعر خامي عُمان ودبي

سنغافورة - رويترز

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أظهرت وثيقة تسعير اطلعت عليها "رويترز"، أن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لنوعين من النفط الخام تبيعهما لآسيا، في مايو إلى مستويات قياسية.

وحددت الكويت سعر خام التصدير الكويتي لشهر مايو عند 9.30 دولار للبرميل فوق متوسط سعر خامي عُمان ودبي، بارتفاع 4.50 دولار عن الشهر السابق.

كما زادت سعر خام الكويت الخفيف الممتاز لشهر مايو إلى 9.65 دولار للبرميل فوق سعر عُمان/دبي، بارتفاع قدره 3.70 دولار.

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