"الصير مارين" تبدأ بناء أول سفنها من ناقلات غاز البترول المسال العملاقة

أعلنت شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية "الصير مارين" التابعة للشركة العالمية القابضة في أبوظبي، عن بدء الأعمال الإنشائية لأول سفنها من ناقلات غاز البترول المسال العملاقة "لاكي غاز".

كانت الصير مارين قد أبرمت العام الماضي شراكة مع "بي جي إن إنترناشيونال" الشركة العالمية المتخصصة في مجال الطاقة والتجارة والتخزين والنقل لإنشاء مشروع مشترك تحت اسم "ايه بي جي سي دي ام سي سي" واتفقت الشركتان على تكليف الشركة الكورية الجنوبية "هيونداي للصناعات الثقيلة" ببناء سفينتين جديدتين من ناقلات غاز البترول المُسال العملاقة.

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وتأتي هذه الخطوة استعداداً للزيادة المتوقعة في الطلب على ناقلات غاز البترول المسال العملاقة في ظل نمو صادرات الغاز المسال بين عدة مناطق حول العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط وآسيا وغرب أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات "وام".

وتمثل "لاكي غاز " أول سفن الصير مارين من ناقلات غاز البترول المسال العملاقة، ومن المتوقع تسليمها بحلول مارس من عام 2023. ومن المزمع أن تبدأ الأعمال الإنشائية للسفينة الثانية "نورث غاز" في مايو من عام 2022، وتسليمها بحلول يونيو من عام 2023.

وتبلغ سعة كل سفينة منهما 86 ألف متر مكعب، وستُجهّز الناقلتان الجديدتان بمحركات دفع وتوجيه تعمل بوقود غاز البترول المُسال، مما سيعزز التزامهما بحماية البيئة وخفض بصمتهما من الانبعاثات الكربونية.

وتستهدف الصير مارين زيادة أسطولها إلى 20 سفينة، وتدرس بشكل مستمر إمكانيات التوسع في ناقلات منتجات وناقلات غاز وناقلات البضائع السائبة، مع خطط قريبة المدى لتعزيز أسطولها بالحصول على 10 - 15 سفينة خلال عام 2022.