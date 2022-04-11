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"إنترفاكس": "غازبروم" تواصل ضخ الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

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غازبروم
شركة غازبروم
روسيا و أوكرانيا

"إنترفاكس": "غازبروم" تواصل ضخ الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

روسيا تورد 40% من الغاز الذي تستهلكه أوروبا

دبي - العربية.نت

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أفادت وكالة "إنترفاكس" اليوم الإثنين، بأن شركة غازبروم الروسية تواصل ضخ الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

وكانت غازبروم، أكدت مواصلة توريد شحنات الغاز عبر أوكرانيا بنفس القدر البالغ 109.5 مليون متر مكعب يوميا.

وتورد روسيا نحو 40% من الغاز الذي تستهلكه أوروبا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، إن أوروبا يمكن أن تخفض وارداتها من الغاز الروسي بأكثر من النصف في غضون عام، لكن القيام بذلك سيتطلب مجموعة من الإجراءات السريعة، من تبديل غلايات الغاز بمضخات حرارية إلى زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال.

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