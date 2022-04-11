روسيا و أوكرانيا
"إنترفاكس": "غازبروم" تواصل ضخ الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا
روسيا تورد 40% من الغاز الذي تستهلكه أوروبا
أفادت وكالة "إنترفاكس" اليوم الإثنين، بأن شركة غازبروم الروسية تواصل ضخ الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا.
وكانت غازبروم، أكدت مواصلة توريد شحنات الغاز عبر أوكرانيا بنفس القدر البالغ 109.5 مليون متر مكعب يوميا.
مادة اعلانية
وتورد روسيا نحو 40% من الغاز الذي تستهلكه أوروبا.
وقالت وكالة الطاقة الدولية، إن أوروبا يمكن أن تخفض وارداتها من الغاز الروسي بأكثر من النصف في غضون عام، لكن القيام بذلك سيتطلب مجموعة من الإجراءات السريعة، من تبديل غلايات الغاز بمضخات حرارية إلى زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال.
اقرأ أيضاً
-
ديون روسيا تتحول إلى فرص استثمارية.. هؤلاء أبرز المغامرينشراء سندات حكومية أو شركات روسية بأسعار رخيصة قصص اقتصادية
-
أكبر بنوك العالم تتصدر قائمة المتضررين من الفائدة المرتفعةلم يعد من المتوقع أن يزيد الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة تدريجياً قصص اقتصادية
-
شبح الركود التضخمي.. بنك أوف أميركا يحدد آخر عاملين لظهورهتوقعات بانخفاض أكبر مؤشر عالمي للأسهم بنسبة 11% بحلول نهاية 2022 قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية