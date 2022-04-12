أسعار النفط تنخفض إلى أدنى مستوى لها منذ بداية الحرب في أوكرانيا
بفعل إغلاقات في الصين وخطة للسحب من الاحتياطيات
هبطت أسعار النفط حوالي 4% أمس، دافعة خام القياس العالمي مزيج برنت للتراجع عن مستوى 100 دولار للبرميل بفعل مخاوف بأن جائحة "كوفيد-19" ستخفض الطلب في الصين وبينما تخطط دول وكالة الطاقة الدولية للإفراج عن كميات قياسية من الخام من الاحتياطيات الاستراتيجية.
وأغلق خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط عند أدنى مستوى منذ 25 فبراير، اليوم التالي لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأنهت عقود برنت جلسة التداول منخفضة 4.30 دولار، أو 4.2%، لتسجل عند التسوية 98.48 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 16 مارس.
وأغلقت عقود الخام الأميركي منخفضة 3.97 دولار، أو 4.0%، إلى 94.29 دولار.
وتباطأ الطلب على الوقود في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بفعل إغلاقات مرتبطة بـ"كوفيد-19" في شنغهاي المركز المالي للبلاد.
وبدأت المدينة تخفيف الإغلاق في بعض المناطق أمس، على الرغم من تسجيل مستوى قياسي للإصابات الجديدة بـ"كوفيد-19" يزيد على 25 ألف إصابة.
وللمساعدة في تعويض نقص في الخام الروسي بعد فرض عقوبات على موسكو، ستفرج الدول الأعضاء بوكالة الطاقة الدولية، ومن بينها الولايات المتحدة، عن 240 مليون برميل من احتياطيات النفط الاستراتيجية على مدار الأشهر الستة القادمة.
وقال محللون في بنك "جيه بي مورغان"، إن أحجام السحب من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي تعادل 1.3 مليون برميل يوميا على مدار الأشهر الستة المقبلة، وهو ما يكفي لتعويض نقص قدره مليون برميل يوميا في المعروض من النفط الروسي.
وتعرضت أسعار النفط لضغوط إضافية من ارتفاع الدولار لثامن جلسة على التوالي أمام سلة من العملات المنافسة.
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