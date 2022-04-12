أوبك تخفض توقعاتها للطلب على النفط في 2022 بسبب حرب أوكرانيا
خفضتها 480 ألف برميل يومياً عن توقعاتها السابقة
قلصت أوبك اليوم الثلاثاء توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2022، مشيرة إلى تبعات حرب روسيا في أوكرانيا وارتفاع التضخم مع ارتفاع أسعار النفط الخام وعودة ظهور سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في الصين.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري، إن الطلب العالمي سيرتفع 3.67 مليون برميل يوميا في 2022 بانخفاض 480 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة.
وأدى اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير إلى ارتفاع أسعار النفط متجاوزة 139 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، ما فاقم الضغوط التضخمية.
وأعلنت عدد من الدول عن خطط للاستفادة من مخزونات النفط الاستراتيجية لتعزيز العرض، لكن أسعار النفط لاتزال فوق مستوى 100 دولار.
وذكر التقرير "الارتفاع القوي في أسعار السلع بالتزامن مع اختناقات سلسلة التوريد المستمرة منذ تفشي وباء كورونا، مع تزايد الإغلاقات في الصين وفي أماكن أخرى من العالم، كل هذا يفاقم التضخم".
ومع ذلك، لا يزال من المتوقع أن يتجاوز الاستهلاك العالمي للنفط 100 مليون برميل يوميا في الربع الثالث كما كانت أوبك توقع في السابق.
وعدلت أوبك توقعاتها لإمدادات النفط الروسي، هبوطا بمقدار 530 ألف برميل يوميا، إلى 11.23 مليون برميل.
-
لهذه الأسباب انخفض حجم التخصيص في طرح "ديوا"قال الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في المجموعة المالية هيرميس محمد فهمي، إن حجم الإقبال الكبير على سهم "ديوا" في أول جلساته ساهم في ... جرس الإغلاق
-
أول SPAC بالإمارات تستهدف جمع 367 مليون درهم في اكتتاب عام"ADC" تخطط لطرح 36.7 مليون سهم بسعر 10 دراهم للسهم أسواق المال
-
أكبر شركة تكنولوجيا عقارية في العالم تتوسع في السعوديةعوض: نستهدف أن نصبح أكبر لاعب في السوق العقاري في المنطقة بحلول 2025 قصص اقتصادية