أوبك تخفض توقعاتها للطلب على النفط في 2022 بسبب حرب أوكرانيا

قلصت أوبك اليوم الثلاثاء توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2022، مشيرة إلى تبعات حرب روسيا في أوكرانيا وارتفاع التضخم مع ارتفاع أسعار النفط الخام وعودة ظهور سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في الصين.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري، إن الطلب العالمي سيرتفع 3.67 مليون برميل يوميا في 2022 بانخفاض 480 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة.

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وأدى اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير إلى ارتفاع أسعار النفط متجاوزة 139 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، ما فاقم الضغوط التضخمية.

وأعلنت عدد من الدول عن خطط للاستفادة من مخزونات النفط الاستراتيجية لتعزيز العرض، لكن أسعار النفط لاتزال فوق مستوى 100 دولار.

وذكر التقرير "الارتفاع القوي في أسعار السلع بالتزامن مع اختناقات سلسلة التوريد المستمرة منذ تفشي وباء كورونا، مع تزايد الإغلاقات في الصين وفي أماكن أخرى من العالم، كل هذا يفاقم التضخم".

ومع ذلك، لا يزال من المتوقع أن يتجاوز الاستهلاك العالمي للنفط 100 مليون برميل يوميا في الربع الثالث كما كانت أوبك توقع في السابق.

وعدلت أوبك توقعاتها لإمدادات النفط الروسي، هبوطا بمقدار 530 ألف برميل يوميا، إلى 11.23 مليون برميل.