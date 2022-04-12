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العقود الأميركية للغاز تقفز 6% إلى أعلى مستوى في 13 عاماً

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طاقة أميركا غاز نفط
توقعات ببقاء صادرات الولايات المتحدة من الغاز قرب مستويات قياسية مرتفعة
نفط وغاز

العقود الأميركية للغاز تقفز 6% إلى أعلى مستوى في 13 عاماً

بفعل زيادة أكبر من المتوقع في الطلب للتدفئة

رويترز

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قفزت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي حوالي 6% أمس، لتسجل أعلى مستوى إغلاق في 13 عاما بفعل زيادة أكبر من المتوقع في الطلب للتدفئة وتوقعات ببقاء صادرات الولايات المتحدة من الغاز المسال قرب مستويات قياسية مرتفعة.

وأنهت عقود الغاز لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 36.5 سنتا، أو 5.8%، لتبلغ عند التسوية 6.643 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ نوفمبر 2008.

وجاءت الزيادة في الأسعار الأميركية رغم هبوط العقود الآجلة للنفط حوالي 4% واستقرار العقود الأوروبية للغاز.

وسجلت عقود الغاز الأميركية قفزة بحوالي 78% حتى الآن هذا العام، إذ تبقي أسعار أعلى بكثير في أوروبا الطلب على الغاز المسال الأميركي قرب مستويات قياسية، بينما تحاول بضع دول إنهاء اعتمادها على الغاز الروسي بعد أن غزت روسيا أوكرانيا في 24 فبراير.

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