موجة مناقصات تطرحها مصاف آسيوية لشراء النفط هذا الأسبوع

تراجعت أسعار خامي عمان ودبي الشرق أوسطيين القياسيين، اليوم الثلاثاء، في حين واصل سعر خام مربان ارتفاعه قبيل موجة مناقصات تطرحها مصاف آسيوية هذا الأسبوع لشراء إمدادات للتحميل في يونيو/حزيران.

وطرحت بترون الفلبينية ورونغشينغ الصينية مناقصات بعد أن طلبت مصاف هندية وتايلاندية شراء النفط هذا الأسبوع.

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واستبعدت مصفاة أي.أو.سي الهندية خامات عالية الكبريت مثل خامات أورال الروسية من أحدث مناقصاتها وفقا لمصادر تجارية اليوم الثلاثاء.

وستعرض قطر للطاقة بيع شحنات للتحميل في يونيو/حزيران في وقت لاحق هذا الأسبوع.