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أكبر شركة لتجارة النفط عالمياً تتخلى عن روسيا

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شركة "فيتول" VITOL الهولندية
روسيا و أوكرانيا

أكبر شركة لتجارة النفط عالمياً تتخلى عن روسيا

"فيتول" تعتزم وقف تجارة الخام الروسي نهائياً بحلول 2022

دبي - العربية.نت

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تعتزم شركة "فيتول" VITOL الهولندية، وهي أكبر شركة لتجارة مشتقات النفط، التوقف نهائياً عن تجارة النفط الخام الروسي ومشتقاته بحلول نهاية العام الجاري.

وقالت الشركة إن أحجام النفط التي تتعامل معها ستتقلص بشكل كبير في الربع الثاني مع انخفاض الالتزامات التعاقدية الحالية.

وأكدت الشركة التي تتخذ من جنيف مقرا لها، أنها لن تدخل في أية معاملات نفطية ومنتجات روسية جديدة.

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من ناحية أخرى، أبدت روسيا استعدادها لبيع نفطها في أي نطاق سعري للدول الصديقة بحسب وزير الطاقة الروسي.

وأضاف أن أسعار الخام في نطاق بين 80 إلى 150 دولاراً للبرميل ممكنة من حيث المبدأ، لكنه قال إن موسكو تركز بشكل أكبر على ضمان استمرار الدور الذي يؤديه قطاع النفط.

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