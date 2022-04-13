نفط وغاز
بيانات معهد البترول الأميركي تظهر زيادة كبير في مخزونات النفط
تراجع مخزون البنزين ونواتج التقطير
أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي، ارتفاع مخزونات النفط بشكل حاد الأسبوع الماضي، في حين تراجع مخزون البنزين ونواتج التقطير.
فقد زادت مخزونات الخام 7.8 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في الثامن من أبريل، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة المخزونات بنحو 300 ألف برميل.
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وانخفضت مخزونات البنزين 5.1 مليون برميل، فيما تراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 5 ملايين برميل.
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