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روسيا مستعدة لبيع نفطها "في أي نطاق سعري للدول الصديقة"

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نفط روسيا (تعبيرية)
نفط روسيا (تعبيرية)
اقتصاد روسيا

روسيا مستعدة لبيع نفطها "في أي نطاق سعري للدول الصديقة"

اعتبرت أن أسعار الخام في نطاق بين 80 و150 دولارا للبرميل ممكنة

رويترز

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نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء، عن وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولغينوف، قوله لصحيفة "إزفيستيا"، إن موسكو مستعدة لبيع النفط والمنتجات النفطية "في أي نطاق سعري للدول الصديقة".

وذكرت "إنترفاكس" أن شولغينوف قال إن أسعار الخام في نطاق بين 80 و150 دولارا للبرميل ممكنة من حيث المبدأ، لكنه أشار إلى أن موسكو تركز بشكل أكبر على ضمان استمرار الدور الذي يؤديه قطاع النفط.

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وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال في وقت سابق إن الدولار أصبح عملة غير مضمونة، وإن بلاده لن تستخدم عملات الدول غير الصديقة في مدفوعات الغاز.

وأضاف بوتين أن روسيا ستواصل التزاماتها بخصوص الغاز والنفط وفق العقود الآجلة الموقعة سابقا.

وأكد الرئيس الروسي أن تسديد ثمن الغاز الروسي بالروبل لا يجب أن يؤثر على العقود مع الأوروبيين.

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