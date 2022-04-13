مصر توقع اتفاقاً لتوفير شحنات الغاز الطبيعي لأوروبا

قالت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء إن شركة إيني الإيطالية وقعت اتفاقية إطارية للتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لتوفير شحنات من الغاز الطبيعي المسال المصري لإيطاليا وأوروبا.

وأضاف بيان لمجلس الوزراء أن "الاتفاق يهدف إلى استغلال الإمكانات الكبيرة المتاحة في مجال البحث والاستكشاف بمصر خاصة بمناطق دلتا النيل، وشرق المتوسط، والصحراء الغربية".

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شهد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم التوقيع على الاتفاق الإطاري للتعاون في مجال الغاز الطبيعي وتصديره، بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وشركة "إينى" الإيطالية، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وكلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني".

يأتي توقيع الاتفاق في إطار الشراكات الاستراتيجية بين مصر وإيطاليا في العديد من المجالات لاسيما مجال الطاقة، حيث تعد شركة "إينى" شريكاً استراتيجياً لقطاع البترول، واتصالاً بالأهمية التي توليها مصر للتحول الطاقي والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وجهودها للتحول إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة.

يهدف الاتفاق إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لاحتياطيات الغاز المصري من خلال تعظيم الإنتاج المشترك بين الجانبين بما يسهم في قيام شركتي "إيجاس" و"إينى" بتحديد الأنشطة والفرص الجديدة من أجل زيادة معدلات انتاج الغاز على المدى القصير، كما يهدف الاتفاق إلى استغلال الإمكانات الكبيرة المتاحة في مجال البحث والاستكشاف بمصر وخاصة بمناطق دلتا النيل، وشرق المتوسط، والصحراء الغربية؛ من خلال حملات لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف بقطاعات امتيازها الحالية والمناطق التي حصلت عليها مؤخرا.

ويتيح الاتفاق الإطاري فرصة توفير تصدير شحنات من الغاز المسال من مصنع إسالة الغاز بدمياط إلى إيطاليا أو أوروبا، وسيقوم كل من شركتي "إيجاس" و"إيني"، وذلك من خلال الهيئة المصرية العامة للبترول، بإطلاق حملة توعية موحدة بهدف تعزيز كفاءة الطاقة في جميع مواقع ومقار شركات قطاع البترول بما يسهم في تخفيض استهلاك الكهرباء، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وقد يتم التوسع في الحملة بشكل أكبر على مستوى الدولة.