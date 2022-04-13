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الهند تشتري 4 ملايين برميل من الخام في مناقصات

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منشأة نفط في الهند
منشأة نفط في الهند
نفط وغاز

الهند تشتري 4 ملايين برميل من الخام في مناقصات

طلبت شحنات للتحميل في مايو ويونيو

سنغافورة - رويترز

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قال متعاملون، اليوم الأربعاء، إن مؤسسة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير في البلاد، اشترت أربعة ملايين برميل من الخام في المجمل عبر مناقصات طلبت شحنات للتحميل في مايو ويونيو.

وأضافوا أن شركة التكرير اشترت مليوني برميل من خام مربان إلى جانب مليوني برميل من خامات غرب إفريقيا.

ولم يتضح حتى الآن ما هي خامات غرب إفريقيا التي اشترتها المؤسسة.

وجاءت نتائج المناقصات بعد أن استبعدت المؤسسة من المنافسة فيها أمس الثلاثاء، عددا من الخامات عالية الكبريت، منها خام الأورال الروسي.

وكانت المؤسسة قد اشترت في مناقصات سابقة 6 ملايين برميل من الأورال الروسي للتحميل والتسليم في مايو.

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