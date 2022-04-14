الحكومة الهولندية تأمر الشركات بعدم الدفع بالروبل مقابل شراء الغاز الروسي
موسكو فرضت تلقي مقابل واردات النفط والغاز بالعملة المحلية كرد على العقوبات
أمرت الحكومة الهولندية، اليوم الخميس، شركات البلاد بعدم الدفع بالروبل مقابل شراء الغاز الروسي.
وكانت دول أوروبية بدأت في الرضوخ لمطالب روسيا، إذ أعلنت المجر، أنها تعمل على حل تقني لسداد ثمن الغاز الروسي بالروبل، بعد أن فرضت موسكو تلقي مقابل واردات النفط والغاز بالعملة المحلية كرد على العقوبات الغربية التي طالتها بعد غزو أوكرانيا.
فيما قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش توسيع التعاون الاقتصادي بين موسكو وبلغراد، بما في ذلك في قطاع الطاقة، مع نظيره الصربي ألكسندر فوسيتش.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، إن أي مطالبة من جانب روسيا بتلقي مدفوعات بالروبل مقابل صادراتها من الغاز ستمثل خرقا للعقود.
وفي وقت يسعى الاتحاد الأوروبي لتقليل اعتماده على روسيا في واردات الطاقة، قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، في تصريحات أدلى بها لصحيفة Die Zeit الأسبوعية، إن أكبر اقتصاد في أوروبا يريد أن يوقف واردات النفط والغاز من روسيا في أسرع وقت ممكن، لكن ذلك "مستحيل حدوثه على الفور".
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