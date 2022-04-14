المغرب يتوقع زيادة 2.5 مليار دولار في فاتورة الوقود خلال 2022

نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن أكبر مسؤول بقطاع الكهرباء قوله، إن فاتورة مشتريات الطاقة والمحروقات سترتفع بأكثر من 25 مليار درهم (2.56 مليار دولار) في عام 2022 مقارنة بعام 2021.

وقال المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء، عبدالرحيم الحافيظي، في كلمة أمام البرلمان: "يقدر أن تبلغ فاتورة شراء المحروقات والكهرباء برسم سنة 2022 حوالي 47.7 مليار درهم".

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وأضاف متحدثا أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، أن هذا يأتي مقابل 21 مليار درهم (2.16 مليار دولار) في المتوسط خلال السنوات الأربع الماضية.

وأوضح الحافيظي أن المحروقات ستشكل نسبة كبيرة من تكلفة إنتاج الكهرباء، إذ من المنتظر أن تصل إلى 64% في عام 2022 ارتفاعا من 44% العام الماضي.